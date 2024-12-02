Как IT-технологии могут снизить стоимость недвижимости в Ташкенте и Узбекистане?

Пока IT-технологии трансформируют рынки недвижимости в других странах, в Узбекистане процесс запустился относительно недавно.

Современные IT-решения можно рассматривать как возможность для входа в нишу, закрыв ее основные проблемы:

Децентрализация информации. Большинство объявлений размещаются на разрозненных площадках или в Telegram-каналах.

Нелицензированные риэлторы. Более 95% агентов работают без документов.

Недостаток доступного жилья. В Ташкенте только 2% строящихся объектов относятся к эконом-классу.

В новом выпуске Ucast поднимается тема цифровизации в экономике. Респонденты обсуждают, как цифровые решения помогают преодолевать барьеры, ранее сдерживавшие развитие рынка недвижимости.

Гостями подкаста стали Андрей Садыков, региональный руководитель Realting в Центральной Азии, и Александр Мартыненко, основатель портала недвижимости №1 в Беларуси Realt.by, учредитель международной платформы Realting.com. Они рассказывают, как инновации делают жилье доступнее, сделки — прозрачнее, а процесс покупки — удобнее.

В выпуске рассматривается, как технологии меняют сферу недвижимости и какие перспективы ждут отрасль в ближайшие годы по всей стране.