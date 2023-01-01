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ЖК MENING UYIM

Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
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О комплексе

ЖК MENING UYIM – это отличное расположение, впечатляющий вид и продуманные современные планировочные решения на любой вкус. 

Жилой комплекс "MENING UYIM CHOSTEPA" будет представлять собой 9-этажное кирпичное здание с собственным детским садом, а также подземным и наземным паркингом.
Вы также можете купить квартиру в рамках 2-х различных и 3-ступенчатых программ оплаты. 

Доступные квартиры:
1️ комнатные: 35 м2, 40 м2, 44 м2.51,9 м2
2️-комнатные: 62 м2, 63 м2, 66 м2, 69,8 м2
3-комнатные: 74,8 м2, 112 м2, 114 м2.

Срок сдачи: 4 квартал 2025 года.

Местонахождение новостройки
Ташкент, Узбекистан
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ЖК MENING UYIM
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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