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"ZO'R SAN"

Ташкентский район, Узбекистан
от
348,00 млн сум
;
27
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О комплексе

Наш проект ZO'R SAN, строится на 2га земли и расположен в 9-м квартале Юнусабадского района, города Ташкент!

Проект состоит из 14 блоков, и каждый блок включает в себя 16 этажей.

На территории проекта созданы все условия для комфортной жизни

Мечеть
Подземный и наземный паркинг
Эко-зоны
Камеры наблюдения
Детская площадка
Спортивная площадка
Фонтаны


Непрерывно работающие современные лифты

Площадь застройки более 70 000 м²
Всего 1400 квартир от 35 м² до 138 м².
Веранды с открытыми террасами от 3,8 м² до 48,6 м²

ZO'R SAN — идеальный проект для благополучной жизни.

Параметры объекта
Количество этажей
Количество этажей
16
Местонахождение новостройки
Ташкентский район, Узбекистан

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"ZO'R SAN"
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