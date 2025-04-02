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Жилой комплекс

Ташкент, Узбекистан
от
$1,200
от
$1,200/м²
;
Premium Premium
4
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ID: 25536
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Местонахождение

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  • Страна
    Узбекистан
  • Город
    Ташкент
  • Район
    Юнусабадский район

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Эконом-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Панельный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Количество этажей
    Количество этажей
    10

О комплексе

Готовый Новостройка в

Мирза Улугбекском районе .

Ориентир Институт Сампи.

3-этаж 48м2,105м2

5-этаж 48м2-55м2

6-этаж 105м2,109м2

7-этаж 87м2

10-этаж  55м2,98м2,105м2

(97)412-88-44

Местонахождение на карте

Ташкент, Узбекистан

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Жилой комплекс
Ташкент, Узбекистан
от
$1,200
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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