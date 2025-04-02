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Хан назвал легенду о легенде дворца, что этот жилой комплекс был построен на улице Чолпон в районе Яшнабад. 16-этажный комплекс также имеет 2-этажный подземный автобур. Здания связаны с монолитным типом и принадлежат идеальному классу. Существует система видеонаблюдения, современные подъемни…
ЖК Корасув Гавхари
Добро пожаловать в Median Development – ваш путь к современной жизни в недвижимости высшего класса! Нового проекта ЖК Корасув Гавхари
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Наши жилые дома воплощают в себе современный стиль и комфорт, необходимый для современного человека. Здесь вы найдете все, что нужно…
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Застройщик
Median Development
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По настоящему ценные вещи всегда имеют уникальную историю. А любое изделие обретает смысл тогда, когда с ним связанны особенные моменты в жизни. Только эти черты могут наполнить смыслом абсолютно любой предмет, место и время.
Nasl Dahasi — место, наделённое богатой историей в прошлом и пр…
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Застройщик
Binar Group
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