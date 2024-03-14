Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Навоинский Район
  3. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Навоинский Район, Узбекистан

Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Офис 70 м² в Узбекистан
Офис 70 м²
Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
1,43 млрд сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
GOLD REAL ESTATE
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
Коммерческое помещение 100 м² в Самарканд, Узбекистан
Коммерческое помещение 100 м²
Самарканд, Узбекистан
Площадь 100 м²
Этаж 1/5
Продается просторная столовая в районе Согдиана Боулинг успешно работает уже 3 года и завое…
994,897 сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Этажи Самарканд
Языки общения
Русский
Коммерческое помещение 138 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 138 м²
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 138 м²
Количество этажей 4
3,27 млрд сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
GOLD REAL ESTATE
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
Офис 173 м² в Ташкент, Узбекистан
Офис 173 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 173 м²
5,21 млрд сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
RE/MAX Elite
Языки общения
Русский
Коммерческое помещение 78 м² в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Коммерческое помещение 78 м²
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Площадь 78 м²
1,19 млрд сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Риэлтор Рустам
Языки общения
Русский
Коммерческое помещение 256 м² в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Коммерческое помещение 256 м²
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 256 м²
Количество этажей 7
Паркентский Базар, улица Мухамада Юсуфа (бывш.Дагестанская), пересечение с улицей Паркент, н…
31,41 млн сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
GOLD REAL ESTATE
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
Коммерческое помещение 250 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 250 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 250 м²
Этаж 1/1
2,45 млрд сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Alliance Estate
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Коммерческое помещение 140 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 140 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 140 м²
Свое нежилое помещение В общем 140 квадратов Есть долгосрочный Арендатор платит 1.400$ С ре…
1,72 млрд сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
HUMO_GOLD
Языки общения
Русский
Коммерческое помещение 114 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 114 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 114 м²
2,51 млрд сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Domio
Языки общения
English, Русский
Коммерческое помещение 800 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 800 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 800 м²
7,85 млрд сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
RE/MAX Elite
Языки общения
Русский
Коммерческое помещение 48 м² в Самарканд, Узбекистан
Коммерческое помещение 48 м²
Самарканд, Узбекистан
Площадь 48 м²
Количество этажей 1
Продаётся офисное помещение общей площадью 48 кв.м в центре Самарканда. Это идеальное место…
775,889 сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Этажи Самарканд
Языки общения
Русский
Коммерческое помещение 136 м² в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Коммерческое помещение 136 м²
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Площадь 136 м²
Этаж 3/9
816,73 млн сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Alliance Estate
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha