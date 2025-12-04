  1. Realting.uz
Квартиры в новостройках в Навоийская область

Навои
Тамдынский район
Учкудукский район
Учкудук
Жилой комплекс Chigil Residence
Тамдынский район, Узбекистан
от
$555
Год сдачи 2025
Новостройка в городе Ташкенте от застройщика BETTER BEST Development ЖК Chigil Residence! Этот комплекс включает в себя уютные апартаменты площадью от 55,9 м2 до 88,88 м2, которые вы можете приобрести с первоначальной оплатой в размере 30%. Доступные квартиры: 2 Комнатная квартира - 6…
Застройщик
BETTER BEST Development
Многоквартирный жилой дом ЖК SIRIUS HOUSE
Учкудук, Узбекистан
Цена по запросу
Год сдачи 2024
Новый жилой комплекс «Сириус Хаус» построен строительной компанией «Zar Modern Houses» в Навоийской области. Он состоит из множества девятиэтажных домов и нескольких уютных двориков. Крепкие здания построены с использованием современных технологий и качественных материалов. Комфортные люди о…
Застройщик
ZAR ZAMONAVIY UYLAR
Многоквартирный жилой дом ЖК «ПАРВОЗ»
Зарафшан, Узбекистан
Цена по запросу
Добро пожаловать в жилой комплекс «ПАРВОЗ», созданный ООО «Зиё-ой классик», предлагающий идеальное сочетание роскоши и доступности в Навоийской области. «ПАРВОЗ» состоит из девятиэтажных элегантных резиденций и является символом современной жизни. Если вы ищете новый дом или квартиру в Навои…
Застройщик
ООО «Зиё-ой классик»
Многоквартирный жилой дом ЖК ZAR ZAMONAVIY UYLAR
Зарафшан, Узбекистан
Цена по запросу
Год сдачи 2026
Новые жилые комплексы построены строительной компанией «Зар Модерн Уйлар» в Навоийской области. Он состоит из множества девятиэтажных домов и нескольких уютных двориков. Фундаменты добротных зданий возводились с использованием современных технологий и качественных материалов. Комфортабельные…
Застройщик
ZAR ZAMONAVIY UYLAR
Многоквартирный жилой дом ЖК «ORZULAR»,
Учкудук, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик    “GARANT UCHQUDUQ” MCHJ»   Добро пожаловать в ООО «ГАРАНТ УЧКУДУК», ведущую строительную компанию в городе Навои, занимающуюся предоставлением первоклассных строительных услуг и предоставлением высококачественных квартир и современных домов. Стремясь к совершенству, мы пре…
Застройщик
“GARANT UCHQUDUQ” MCHJ
Многоквартирный жилой дом ЖК АTU
Навои, Узбекистан
Цена по запросу
ЖК АTU   Добро пожаловать в «ATU», замечательный жилой комплекс компании «Business Fundament». Расположенный в оживленной Навоийской области, «ATU» предлагает современный и доступный жизненный опыт. «ATU», состоящий из пятиэтажного жилого комплекса, – лучший выбор для тех, кто ищет нов…
Застройщик
Business Fundament
