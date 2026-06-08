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Продажа ресторанов и кафе в Навоийская область, Узбекистан

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коммерческая недвижимость
17
готовый бизнес
4
Ресторан, кафе Удалить
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1 объект найдено
Срочно продается кафе в Навои, Узбекистан
Срочно продается кафе
Навои, Узбекистан
Площадь 2 500 м²
Продается кафе в г. Навоий. Расположен в центру города.   Навоий шахар марказида жо…
$1,30 млн
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Агентство
Navoiyulgurjisavdo MChJ
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha