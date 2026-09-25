Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Навоийская область
  3. Коммерческая
  4. Готовый бизнес

Продажа готового бизнеса в Навоийская область, Узбекистан

;
Тамдынский район
3
Готовый бизнес Удалить
Очистить
4 объекта найдено
Срочно продается база в г. Навоий в Навои, Узбекистан
Срочно продается база в г. Навоий
Навои, Узбекистан
Площадь 31 000 м²
Навоий шаҳрида жойлашган ишлаб турган, Навоийгушткомбинати МЧЖ базаси сотилади. Газ, электр…
$900 000
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Navoiyulgurjisavdo MChJ
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
Готовый бизнес 65 м² в Тамдынский район, Узбекистан
Готовый бизнес 65 м²
Тамдынский район, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Количество этажей 1
#2ком #нежилой #чиланзар11   ? Продаётся Салон красоты со всем содержимым внутри . …
$65 000
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
UCOM
Языки общения
Русский
Продается готовый бизнес – химчистка обуви SneaknFresh доход от 1000 до 5000 $ в месяц в Тамдынский район, Узбекистан
Продается готовый бизнес – химчистка обуви SneaknFresh доход от 1000 до 5000 $ в месяц
Тамдынский район, Узбекистан
Площадь 70 м²
Продается готовый бизнес – химчистка обуви SneaknFresh 🔥 Отличная возможность для старта …
$21 000
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Частный продавец
Языки общения
Русский
BPNBPN
Нотурар бино сотилади в Тамдынский район, Узбекистан
Нотурар бино сотилади
Тамдынский район, Узбекистан
Площадь 792 м²
Количество этажей 1
Нотурар бино сотилади ичида автотеххизмат учун хоналар сартарошхона дуконлар бор.
$130 000
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Частный продавец
Языки общения
Русский

Типы недвижимости в Навоийская область

коммерческая недвижимость