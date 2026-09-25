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Коммерческая недвижимость в Навоийская область, Узбекистан

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Тамдынский район
9
14 объектов найдено
Срочно продается база в г. Навоий в Навои, Узбекистан
Срочно продается база в г. Навоий
Навои, Узбекистан
Площадь 31 000 м²
Навоий шаҳрида жойлашган ишлаб турган, Навоийгушткомбинати МЧЖ базаси сотилади. Газ, электр…
$900 000
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Агентство
Navoiyulgurjisavdo MChJ
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Срочно продается кафе в Навои, Узбекистан
Срочно продается кафе
Навои, Узбекистан
Площадь 2 500 м²
Продается кафе в г. Навоий. Расположен в центру города.   Навоий шахар марказида жо…
$1,30 млн
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Агентство
Navoiyulgurjisavdo MChJ
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Срочно продается база/завод (производство гипса и гипсокартона) в Уйрат, Узбекистан
Срочно продается база/завод (производство гипса и гипсокартона)
Уйрат, Узбекистан
Площадь 18 000 м²
Гипс ва гипсокартон махсулотлари ишлаб чиқариш заводи сотилади. Жами майдони 1,8 гектар. Т…
$500 000
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Агентство
Navoiyulgurjisavdo MChJ
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BPNBPN
Ферма в предгорье Алтайского края в Канимехский район, Узбекистан
Ферма в предгорье Алтайского края
Канимехский район, Узбекистан
Предметом продажи является имущественный комплекс, включающий в себя три нежилых здания. Сос…
$42 500
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Частный продавец
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Готовый бизнес 65 м² в Тамдынский район, Узбекистан
Готовый бизнес 65 м²
Тамдынский район, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Количество этажей 1
#2ком #нежилой #чиланзар11   ? Продаётся Салон красоты со всем содержимым внутри . …
$65 000
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Агентство
UCOM
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Сдается коммерческое помещение в аренду на Бадамзаре! в Тамдынский район, Узбекистан
Сдается коммерческое помещение в аренду на Бадамзаре!
Тамдынский район, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
📌 Площадь: 70 кв.м + терраса 10 кв.м 📌 Расположение: вдоль дороги, отличная проходимость …
$1 800
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Частный продавец
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Коммерческое помещение 504 м² в Тамдынский район, Узбекистан
Коммерческое помещение 504 м²
Тамдынский район, Узбекистан
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 504 м²
Количество этажей 2
В кибрайской культуре
$140 000
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Частный продавец
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Oʻzbekcha
Продаётся офис по ул. Нукус в Канимехский район, Узбекистан
Продаётся офис по ул. Нукус
Канимехский район, Узбекистан
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 4
Продаётся коммерческое помещение по ул. Нукус 4 комнат стоянка для авто охраняемый…
$180 000
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Агентство
West End Consulting
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English, Русский, Oʻzbekcha
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Здание для бизнеса 670м2 + мансарда 2.5 сот + 2.5 пустой для расширения в Тамдынский район, Узбекистан
Здание для бизнеса 670м2 + мансарда 2.5 сот + 2.5 пустой для расширения
Тамдынский район, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 670 м²
Количество этажей 2
Продается здание 2 этажа Подвал 170 м2 1 этаж 250м2 2 этаж 250м2 Так же можно задействов…
$1,15 млн
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Частный продавец
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Коммерческое помещение в Тамдынский район, Узбекистан
Коммерческое помещение
Тамдынский район, Узбекистан
Количество этажей 1
$6
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Частный продавец
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Продается готовый бизнес – химчистка обуви SneaknFresh доход от 1000 до 5000 $ в месяц в Тамдынский район, Узбекистан
Продается готовый бизнес – химчистка обуви SneaknFresh доход от 1000 до 5000 $ в месяц
Тамдынский район, Узбекистан
Площадь 70 м²
Продается готовый бизнес – химчистка обуви SneaknFresh 🔥 Отличная возможность для старта …
$21 000
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Частный продавец
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Продаю большой склад в Кибрае- Байткурган (нежилой объект) в Тамдынский район, Узбекистан
Продаю большой склад в Кибрае- Байткурган (нежилой объект)
Тамдынский район, Узбекистан
Площадь 3 000 м²
Добрый день. Продаю большой склад со всеми удобствами и коммуникацией которое находится в Ки…
$350 000
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Частный продавец
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продаётся нежилое помещение, лисунова 90кв.м в Тамдынский район, Узбекистан
продаётся нежилое помещение, лисунова 90кв.м
Тамдынский район, Узбекистан
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 4
Продаётся своё нежилое помещение - 40 кв.м первая линия, в очень проходимом месте, ориентир…
$110 000
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Частный продавец
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Русский
Нотурар бино сотилади в Тамдынский район, Узбекистан
Нотурар бино сотилади
Тамдынский район, Узбекистан
Площадь 792 м²
Количество этажей 1
Нотурар бино сотилади ичида автотеххизмат учун хоналар сартарошхона дуконлар бор.
$130 000
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Типы недвижимости в Навоийская область

готовый бизнес