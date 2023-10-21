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Коммерческая недвижимость в Навои, Узбекистан

готовый бизнес
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1 объект найдено
Готовый бизнес 2 комнаты в Тамдынский район, Узбекистан
Готовый бизнес 2 комнаты
Тамдынский район, Узбекистан
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Количество этажей 1
#2ком #нежилой #чиланзар11   🚩 Продаётся Салон красоты со всем содержимым внутри . …
795,28 млн сум