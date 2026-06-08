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Производственные здания в Навоийская область, Узбекистан

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коммерческая недвижимость
17
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1 объект найдено
Срочно продается база/завод (производство гипса и гипсокартона) в Уйрат, Узбекистан
Срочно продается база/завод (производство гипса и гипсокартона)
Уйрат, Узбекистан
Площадь 18 000 м²
Гипс ва гипсокартон махсулотлари ишлаб чиқариш заводи сотилади. Жами майдони 1,8 гектар. Т…
$500,000
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Агентство
Navoiyulgurjisavdo MChJ
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha