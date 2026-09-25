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Особняки с садом в Мирзо-Улугбекском районе, Узбекистан

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1 объект найдено
Особняк 7 комнат в Дурмень, Узбекистан
Особняк 7 комнат
Дурмень, Узбекистан
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 200 м²
Количество этажей 1
Продам дом на СанИф (махалля Юкориюз) Ориентир: от Базара ТТЗ две остановки. Земельный у…
$2,00 млн
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Параметры недвижимости в Мирзо-Улугбекском районе, Узбекистан

с гаражом
с террасой
с бассейном
Недорогая
Элитная