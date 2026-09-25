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Особняки в Мирзо-Улугбекском районе, Узбекистан

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2 объекта найдено
Особняк 7 комнат в Дурмень, Узбекистан
Особняк 7 комнат
Дурмень, Узбекистан
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 200 м²
Количество этажей 1
Продам дом на СанИф (махалля Юкориюз) Ориентир: от Базара ТТЗ две остановки. Земельный у…
$2,00 млн
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Частный продавец
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Особняк 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Особняк 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Продается дом на Никитина. 5-комнат, 2-этажа, 2-сотки, 200 м2, 3 с/у . Мирзо-Улугбекский…
$299 000
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Агентство
Vector Estate
Языки общения
English, Русский
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Параметры недвижимости в Мирзо-Улугбекском районе, Узбекистан

с гаражом
с садом
с террасой
с бассейном
Недорогая
Элитная