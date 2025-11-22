Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Жилая
  3. Особняк
  4. Сад

Особняки с садом в Узбекистане

Ташкент
3
Особняк Удалить
Очистить
1 объект найдено
Особняк 7 комнат в Ташкент, Узбекистан
Особняк 7 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 317 м²
Количество этажей 2
Окунитесь в мир непревзойденной роскоши и комфорта в этом изысканном шедевре с семью комната…
$650,000
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Wonderport
Языки общения
English, Русский, עִברִית
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку

Параметры недвижимости в Узбекистане

Недорогая
Элитная