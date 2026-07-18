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Коммерческая недвижимость в Хивинский район, Узбекистан

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2 объекта найдено
Коммерческое помещение 2 000 м² в Хива, Узбекистан
Коммерческое помещение 2 000 м²
Хива, Узбекистан
Площадь 2 000 м²
ГАЗОН поля биноси билан сотилади. Манзил хива хазарасп йули устинда жойлашган. Каттабог' киш…
$83,289
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Агентство
USMANOV REALTY
Языки общения
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Срочно Гостиница в центре города Хива на против железнодорожный вокзал в Хива, Узбекистан
Срочно Гостиница в центре города Хива на против железнодорожный вокзал
Хива, Узбекистан
Число комнат 33
Кол-во ванных комнат 10
Количество этажей 3
На первом этаже кухня и Reception на втором этаже 27 номера из них 10 с балконом На треть…
$750,000
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Частный продавец
Языки общения
Русский
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