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Количество комнат в Келес, Узбекистан

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1 объект найдено
Комната в Келес, Узбекистан
Комната
Келес, Узбекистан
Площадь 24 м²
Этаж 2/9
Продаётся бывшая общежитие девяти этажного дома на втором этаже на Тансыкбаева(Каракамыш). …
355,61 млн сум