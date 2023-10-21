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Производственные здания в Келес, Узбекистан

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2 объекта найдено
Производство с мебелью, с кондиционером, с видеонаблюдением в Келес, Узбекистан
Производство с мебелью, с кондиционером, с видеонаблюдением
Келес, Узбекистан
Площадь 4 560 м²
ПРОДАЕТСЯ ЗАВОД по производству масла(прессовая,экстрационная,рафинация фасовка). Завод новы…
36,71 млрд сум
Производство с видеонаблюдением, с парковка, с c ремонтом в Келес, Узбекистан
Производство с видеонаблюдением, с парковка, с c ремонтом
Келес, Узбекистан
Площадь 15 000 м²
Продается промышленное предприятие полезная площадь 5000м2. Территория 1,5 га Все коммуникац…
68,52 млрд сум