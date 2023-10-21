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Коммерческая недвижимость в Келес, Узбекистан

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5 объектов найдено
Производство с мебелью, с кондиционером, с видеонаблюдением в Келес, Узбекистан
Производство с мебелью, с кондиционером, с видеонаблюдением
Келес, Узбекистан
Площадь 4 560 м²
ПРОДАЕТСЯ ЗАВОД по производству масла(прессовая,экстрационная,рафинация фасовка). Завод новы…
36,71 млрд сум
Производство с видеонаблюдением, с парковка, с c ремонтом в Келес, Узбекистан
Производство с видеонаблюдением, с парковка, с c ремонтом
Келес, Узбекистан
Площадь 15 000 м²
Продается промышленное предприятие полезная площадь 5000м2. Территория 1,5 га Все коммуникац…
68,52 млрд сум
Коммерческая с парковка, с c ремонтом в Келес, Узбекистан
Коммерческая с парковка, с c ремонтом
Келес, Узбекистан
Площадь 2 800 м²
Этаж 1/1
Готовый бизнесс комплекс расположенный вдоль дороги на 41 сотках земли! Алмазарский район …
16,52 млрд сум
Коммерческая с парковка в Келес, Узбекистан
Коммерческая с парковка
Келес, Узбекистан
Площадь 4 000 м²
Этаж 1/4
Продается новое евроздание. Алмазарский район М-ля Мевозар 4 уровня, Площадь 4000 м. (Сост…
36,71 млрд сум
Коммерческая в Келес, Узбекистан
Коммерческая
Келес, Узбекистан
Площадь 110 м²
Этаж 1/9
ПРОДАЕТСЯ квартира под нежилое Адрес: Алмазарский район Корасарой , ориентир Роддом Колич…
1,84 млрд сум