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Коммерческая недвижимость в Келесе, Узбекистан

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1 объект найдено
Коммерческое помещение 2 643 м² в Келес, Узбекистан
Коммерческое помещение 2 643 м²
Келес, Узбекистан
Площадь 2 643 м²
Этаж 1/2
#Ташкентскийрайон #Мехнат #МДамарык #Фабрика #Здание #1Линия - Ор-р - Фасад - 70 метров - …
$2,50 млн
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Агентство
Baht Residence
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