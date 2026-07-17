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Недвижимость в Джизаке

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квартиры
13
13 объектов найдено
Квартира в Джизак, Узбекистан
Квартира
Джизак, Узбекистан
OQ RANGDAGI CHIROYLI VA KUCHLI GAMMING TO'PLAM 14-AVLOD CORE I5 + RTX3060 12GB VIDEOKARTA …
$919
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USMANOV REALTY
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Квартира в Джизак, Узбекистан
Квартира
Джизак, Узбекистан
Щебень, известняк, известняковый щебень от 0-25 мм, 20-40, 60-120 от 100 тн до 500 тыс тн в …
Цена по запросу
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Квартира в Джизак, Узбекистан
Квартира
Джизак, Узбекистан
to'yga tayyor prajektor prajektor baterekalari bn manopod shtativ xamma narsasini beraman to…
$661
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BPNBPN
Квартира в Джизак, Узбекистан
Квартира
Джизак, Узбекистан
Продаётся буровые аппараты кт 7С и кт кт 5С по 2 шт в отлином состаяние 2025 года производства
$159,968
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Квартира в Джизак, Узбекистан
Квартира
Джизак, Узбекистан
METAL CONSTRUCT | Metall stelajlar Metall stelajlar ombor, magazin, ofis, arxiv va ishlab c…
$178
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Квартира в Джизак, Узбекистан
Квартира
Джизак, Узбекистан
Mebel sexiga erkak hodimlarni ishga taklif qilamiz Bu sohada tajribasi bo’lsa va bo’lmasa ha…
Цена по запросу
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Квартира в Джизак, Узбекистан
Квартира
Джизак, Узбекистан
Rasm uziniki! Igrovoy kuchli to'plam komputer Monitor: ZIFFLER 24 120hz FullHD RGB klavia…
$309
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Квартира в Джизак, Узбекистан
Квартира
Джизак, Узбекистан
Televizor: Diagonal: 43 dyum 3 yil kafolat. Jizzax shaxar bo'ylab yetkazib berish bepul. Bo…
$189
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Квартира в Джизак, Узбекистан
Квартира
Джизак, Узбекистан
Rasm uziniki! Xalqsevar igrovoy hamda hamyonbop komplekt: 1. Monitor: ZIFFLER 24 120HZ FullH…
$259
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Квартира в Джизак, Узбекистан
Квартира
Джизак, Узбекистан
КАЧЕСТВЕННЫЙ ПОШИВ — ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ! Букмекерские услуги на территории Джизакской област…
Цена по запросу
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USMANOV REALTY
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Квартира 4 комнаты в Джизак, Узбекистан
Квартира 4 комнаты
Джизак, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 87 м²
Этаж 2/2
Продается просторная 4-комнатная квартира со средним ремонтом, идеальная для большой семьи и…
$33,043
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Квартира в Джизак, Узбекистан
Квартира
Джизак, Узбекистан
Кран изготовлен в Джизакской области в состоянии строительства
$19,996
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Квартира в Джизак, Узбекистан
Квартира
Джизак, Узбекистан
Yili 2019 Probek 585000 Gaz 240 kub Kuzuf 40 kuba Holati yaxshi Ishlab turgan moshena kamch…
$59,478
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Параметры недвижимости в Джизаке, Узбекистан

Недорогая
Элитная

Джизак — это не просто точка на карте между Ташкентом и Самаркандом, а растущий индустриальный центр. Статус свободной экономической зоны и приток инвестиций превратили локальный рынок жилья в перспективную площадку для вложений. Если раньше покупка недвижимости в Джизаке была вопросом выживания, то сегодня это расчетливый выбор специалистов и инвесторов.

Рынок четко разделен на старый фонд и современные жилые комплексы. Вторичное жилье в Джизаке выигрывает за счет развитой инфраструктуры советских микрорайонов, но проигрывает в инженерных коммуникациях. Новостройки же предлагают автономность, что критично для региона.

Ключевые факторы выбора объектов в регионе

При поиске подходящего объекта покупатели сегодня ориентируются не только на стоимость квадратного метра, но и на техническую оснащенность здания. Современный покупатель в Джизаке стал более требовательным, поэтому эксперты выделяют несколько приоритетных критериев:

  • Наличие двухконтурного котла (независимость от центральных сетей).
  • Энергоэффективность материалов (газоблок и теплоизоляция).
  • Близость к транспортным узлам и новым производственным кластерам.

Цены на жилую недвижимость в Джизаке пока не достигли столичных пиков, что оставляет окно возможностей для входа. Основной стимул роста — дефицит качественного арендного жилья для приезжих специалистов. Прогнозы экспертов сходятся в одном: качественный «квадрат» в центре города продолжит расти в цене на 10-15% в год за счет урбанизации.

Часто задаваемые вопросы о жилой недвижимости Джизака

Что лучше: новостройка или «вторичка» в Джизаке?

Для жизни комфортнее новостройки с современными лифтами и планировками. Старый фонд дешевле, но требует вложений в ремонт и замену труб.

Как обстоят дела с ипотекой в регионе?

Банки активно кредитуют первичный рынок, часто предлагая льготные условия по государственным программам развития регионов.

На какие районы Джизака стоит обратить внимание при покупке недвижимости?

Центральные махалли остаются ликвидными, но перспективнее районы, прилегающие к новым паркам и промышленным зонам.