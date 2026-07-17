Джизак — это не просто точка на карте между Ташкентом и Самаркандом, а растущий индустриальный центр. Статус свободной экономической зоны и приток инвестиций превратили локальный рынок жилья в перспективную площадку для вложений. Если раньше покупка недвижимости в Джизаке была вопросом выживания, то сегодня это расчетливый выбор специалистов и инвесторов.

Рынок четко разделен на старый фонд и современные жилые комплексы. Вторичное жилье в Джизаке выигрывает за счет развитой инфраструктуры советских микрорайонов, но проигрывает в инженерных коммуникациях. Новостройки же предлагают автономность, что критично для региона.

Ключевые факторы выбора объектов в регионе

При поиске подходящего объекта покупатели сегодня ориентируются не только на стоимость квадратного метра, но и на техническую оснащенность здания. Современный покупатель в Джизаке стал более требовательным, поэтому эксперты выделяют несколько приоритетных критериев:

Наличие двухконтурного котла (независимость от центральных сетей).

Энергоэффективность материалов (газоблок и теплоизоляция).

Близость к транспортным узлам и новым производственным кластерам.

Цены на жилую недвижимость в Джизаке пока не достигли столичных пиков, что оставляет окно возможностей для входа. Основной стимул роста — дефицит качественного арендного жилья для приезжих специалистов. Прогнозы экспертов сходятся в одном: качественный «квадрат» в центре города продолжит расти в цене на 10-15% в год за счет урбанизации.