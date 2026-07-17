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Квартиры в Джизаке, Узбекистан

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13 объектов найдено
Квартира в Джизак, Узбекистан
Квартира
Джизак, Узбекистан
OQ RANGDAGI CHIROYLI VA KUCHLI GAMMING TO'PLAM 14-AVLOD CORE I5 + RTX3060 12GB VIDEOKARTA …
$919
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USMANOV REALTY
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Квартира в Джизак, Узбекистан
Квартира
Джизак, Узбекистан
Щебень, известняк, известняковый щебень от 0-25 мм, 20-40, 60-120 от 100 тн до 500 тыс тн в …
Цена по запросу
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Квартира в Джизак, Узбекистан
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Джизак, Узбекистан
to'yga tayyor prajektor prajektor baterekalari bn manopod shtativ xamma narsasini beraman to…
$661
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BPNBPN
Квартира в Джизак, Узбекистан
Квартира
Джизак, Узбекистан
Продаётся буровые аппараты кт 7С и кт кт 5С по 2 шт в отлином состаяние 2025 года производства
$159,968
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Квартира в Джизак, Узбекистан
Квартира
Джизак, Узбекистан
METAL CONSTRUCT | Metall stelajlar Metall stelajlar ombor, magazin, ofis, arxiv va ishlab c…
$178
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Квартира в Джизак, Узбекистан
Квартира
Джизак, Узбекистан
Mebel sexiga erkak hodimlarni ishga taklif qilamiz Bu sohada tajribasi bo’lsa va bo’lmasa ha…
Цена по запросу
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USMANOV REALTY
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Квартира в Джизак, Узбекистан
Квартира
Джизак, Узбекистан
Rasm uziniki! Igrovoy kuchli to'plam komputer Monitor: ZIFFLER 24 120hz FullHD RGB klavia…
$309
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Квартира в Джизак, Узбекистан
Квартира
Джизак, Узбекистан
Televizor: Diagonal: 43 dyum 3 yil kafolat. Jizzax shaxar bo'ylab yetkazib berish bepul. Bo…
$189
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USMANOV REALTY
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Квартира в Джизак, Узбекистан
Квартира
Джизак, Узбекистан
Rasm uziniki! Xalqsevar igrovoy hamda hamyonbop komplekt: 1. Monitor: ZIFFLER 24 120HZ FullH…
$259
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USMANOV REALTY
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Квартира в Джизак, Узбекистан
Квартира
Джизак, Узбекистан
КАЧЕСТВЕННЫЙ ПОШИВ — ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ! Букмекерские услуги на территории Джизакской област…
Цена по запросу
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USMANOV REALTY
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Квартира 4 комнаты в Джизак, Узбекистан
Квартира 4 комнаты
Джизак, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 87 м²
Этаж 2/2
Продается просторная 4-комнатная квартира со средним ремонтом, идеальная для большой семьи и…
$33,043
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USMANOV REALTY
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Квартира в Джизак, Узбекистан
Квартира
Джизак, Узбекистан
Кран изготовлен в Джизакской области в состоянии строительства
$19,996
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USMANOV REALTY
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Квартира в Джизак, Узбекистан
Квартира
Джизак, Узбекистан
Yili 2019 Probek 585000 Gaz 240 kub Kuzuf 40 kuba Holati yaxshi Ishlab turgan moshena kamch…
$59,478
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USMANOV REALTY
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Параметры недвижимости в Джизаке, Узбекистан

Недорогая
Элитная