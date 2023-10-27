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Коммерческая недвижимость в Гузар, Узбекистан

1 объект найдено
Коммерческая с парковка в Гузар, Узбекистан
Коммерческая с парковка
Гузар, Узбекистан
Площадь 700 м²
14,65 млрд сум