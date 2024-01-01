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Vero Group

Узбекистан, Ташкент
;
Vero Group
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Тип компании
Тип компании
Застройщик
На платформе
На платформе
1 месяц
Языки общения
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
Время работы
Открыто сейчас
Сейчас в компании: 16:54
(UTC+5:00, Asia/Tashkent)
Понедельник
09:00 - 18:00
Вторник
09:00 - 18:00
Среда
09:00 - 18:00
Четверг
09:00 - 18:00
Пятница
09:00 - 18:00
Суббота
09:00 - 18:00
Воскресенье
09:00 - 18:00
Новостройки
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Жилой комплекс Savr Avenue
Жилой комплекс Savr Avenue
Ташкент, Узбекистан
от
9,50 млн сум
Год сдачи 2026
Количество этажей 12
Savr Avenue- это многофункциональный комплекс, сочетающийв себе жилую недвижимость, бизнес-центр, отель, коммерческиеплощади и всё, что нужно для комфортной жизни его резидентов.Комплекс расположен на одной из самых оживлённых улиц столицы. Savr Avenue - это решение для тех, кто бережно относится к своемувремени, ведь, приобретая апартаменты, можно также купить илиарендовать офисное пространство удобного для вас размера. Темсамым сэкономив время, проводимое в дорогах и пробках, исохраняя всё самое важное у вас «под рукой» Здесь продуманы не только аспекты комфортаи безопасности жильцов, но и то, насколькорезиденты смогут найти всё, что им нужно дляполноценной жизни на территории квартала.Словно город внутри города, в Savr Avenue будутсвои площадки для активного отдыха, целаяроссыпь коммерческих объектов - супермаркеты,салоны красоты, бутики, хозяйственныемагазины, аптеки, кафе и многие другое.Давайте я расскажу вам обо всём поподробнее. Здесь продуманы не только аспекты комфортаи безопасности жильцов, но и то, насколькорезиденты смогут найти всё, что им нужно дляполноценной жизни на территории квартала.Словно город внутри города, в Savr Avenue будутсвои площадки для активного отдыха, целаяроссыпь коммерческих объектов - супермаркеты,салоны красоты, бутики, хозяйственныемагазины, аптеки, кафе и многие другое.Давайте я расскажу вам обо всём поподробнее.
Застройщик
Vero Group
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Застройщик
Vero Group
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
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Русский
PRO Silver
UPM
Узбекистан, Каракалпакия
Год основания компании 2003
Новостройки 1 Жилая недвижимость 1

Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.

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English, Русский