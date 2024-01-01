Ташкент, Узбекистан

Savr Avenue- это многофункциональный комплекс, сочетающийв себе жилую недвижимость, бизнес-центр, отель, коммерческиеплощади и всё, что нужно для комфортной жизни его резидентов.Комплекс расположен на одной из самых оживлённых улиц столицы. Savr Avenue - это решение для тех, кто бережно относится к своемувремени, ведь, приобретая апартаменты, можно также купить илиарендовать офисное пространство удобного для вас размера. Темсамым сэкономив время, проводимое в дорогах и пробках, исохраняя всё самое важное у вас «под рукой» Здесь продуманы не только аспекты комфортаи безопасности жильцов, но и то, насколькорезиденты смогут найти всё, что им нужно дляполноценной жизни на территории квартала.Словно город внутри города, в Savr Avenue будутсвои площадки для активного отдыха, целаяроссыпь коммерческих объектов - супермаркеты,салоны красоты, бутики, хозяйственныемагазины, аптеки, кафе и многие другое.Давайте я расскажу вам обо всём поподробнее. Здесь продуманы не только аспекты комфортаи безопасности жильцов, но и то, насколькорезиденты смогут найти всё, что им нужно дляполноценной жизни на территории квартала.Словно город внутри города, в Savr Avenue будутсвои площадки для активного отдыха, целаяроссыпь коммерческих объектов - супермаркеты,салоны красоты, бутики, хозяйственныемагазины, аптеки, кафе и многие другое.Давайте я расскажу вам обо всём поподробнее.