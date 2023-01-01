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BAZIS-T

Toshkent shahri, Mirobod tumani NUKUS KO`CHASI, 29-UY
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BAZIS-T
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Застройщик
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Русский
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Многоквартирный жилой дом ЖК Koh Ota
Многоквартирный жилой дом ЖК Koh Ota
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: BAZIS-T
Живите в комфорте и роскоши в «Koh Ota» от застройщика Bazis-T! Жилой комплекс состоит из 9 и 12-этажных зданий, где расположились комфортабельные квартиры с угловыми террасами. Во дворе есть площадки для игр и занятия спортом, уютные беседки и освежающий фонтан. Двор озеленен деревьями, цветами, газоном, что создает в нем невероятно приятный микроклимат. Жилой комплекс расположен в историческом районе Ташкента на улице Нурафшон, рядом с мечетью Кох-Ота.  Недалеко протекает канал Калькауз.  Воспользуйтесь этой уникальной возможностью жить в районе, который представляет собой идеальное сочетание современных удобств и традиционного культурного колорита. Инфраструктура Жилой комплекс обеспечивает удобный доступ к транспортным развязкам и находится всего в нескольких минутах ходьбы от станции метро «Гафур Гулом». Рядом есть детские сады, школы, супермаркеты, парк Навруз, а также один из старейших базаров столицы Чорсу. В самом ЖК расположилась торговая галерея с магазинами и кофейнями. Для владельцев автомобиля построен подземный паркинг. Он оснащен камерами видеонаблюдения, а также лифтом, благодаря которому путь от квартиры до машины будет очень удобным и быстрым. Подробнее о строительстве Проектированием и строительством занимался официальный представитель строительного холдинга Казахстана BAZIS-A. Это надежный застройщик, у которого многолетний и международный опыт в данной сфере. Здания проходили специальный тест на сейсмоустойчивость и могут выдерживать землетрясения до 7−9 баллов. В их дизайне умело сочетаются неоклассический стиль и национальные декоративные элементы. Стены фасада сделаны из газоблока с базальтовой теплоизоляцией. Квартиры в ЖК площадью 42-114 м² построены с высокими потолками в 3 метра, террасами и панорамными окнами.  
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Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.