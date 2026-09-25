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Продажа магазинов в Чиланзарском районе, Узбекистан

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1 объект найдено
Магазин 77 м² в Ташкент, Узбекистан
Магазин 77 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 77 м²
Количество этажей 1
Р-н : Чиланзар  Ор-р :22 квартал  Площадь : 77 м2  Этажность : 1 Состояние : c ремонт   Доп…
Цена по запросу
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CENTRAL REALTY
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