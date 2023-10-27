Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Чиланзарский район
  3. Коммерческая
  4. Магазины

Магазины в Чиланзарский район, Узбекистан

коммерческая недвижимость
231
рестораны
1
офисы
7
инвестиционная недвижимость
2
готовый бизнес
1
Магазин В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Офис с парковка в Ташкент, Узбекистан
Офис с парковка
Ташкент, Узбекистан
Площадь 145 м²
2,20 млрд сум
Коммерческая с парковка, с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Коммерческая с парковка, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Площадь 130 м²
Этаж 1/4
Продается коммерческое помещение в центре города Адрес :Яшнабадский район , Infinity Площад…
3,11 млрд сум
Коммерческая с мебелью в Ташкент, Узбекистан
Коммерческая с мебелью
Ташкент, Узбекистан
Площадь 1 200 м²
Этаж 1/1
ID #244 Мирабадский район нежилое помещение 12 соток Фасад 20 м Цена: 550.000 $
6,71 млрд сум
Коммерческая с парковка в Ташкент, Узбекистан
Коммерческая с парковка
Ташкент, Узбекистан
Площадь 1 200 м²
Продаётся отдельно стоящий здание улица Ш руставелли Яккасарай район 3 этажный + Подвал 120…
9,77 млрд сум
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с видеонаблюдением в Бешкурган, Узбекистан
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с видеонаблюдением
Бешкурган, Узбекистан
Площадь 150 м²
Срочно продаётся нежилой помещения Учтепинский район 12 квартал ориентир Оазис Оутлет .общая…
1,47 млрд сум
Коммерческая в Ташкент, Узбекистан
Коммерческая
Ташкент, Узбекистан
Площадь 2 000 м²
ПРОДАЁТСЯ #0117 ЗАПРАВКА Расположение: Янги-Хаёт район, Махалля "Бинокор" Площадь: 50 со…
18,31 млрд сум
Коммерческая в Ташкент, Узбекистан
Коммерческая
Ташкент, Узбекистан
Площадь 126 м²
2,69 млрд сум
Коммерческая в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Коммерческая
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Площадь 80 м²
3,17 млрд сум
Коммерческая с парковка, с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Коммерческая с парковка, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Площадь 230 м²
7,94 млрд сум
Офис с парковка в Ташкент, Узбекистан
Офис с парковка
Ташкент, Узбекистан
Площадь 200 м²
7,33 млрд сум
Офис с парковка в Ташкент, Узбекистан
Офис с парковка
Ташкент, Узбекистан
Площадь 134 м²
3,54 млрд сум
Коммерческая 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коммерческая 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Продается нежилое помещение офис 🔔 ﻿▪️Количество комнат: 5 ﻿▪️ Этаж: 1 ﻿▪️ Этажность : 9 …
3,05 млрд сум