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Продажа ресторанов и кафе в Чиланзарском районе, Узбекистан

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Ресторан, кафе Удалить
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1 объект найдено
Проадется Кафе С Арендатором в Ташкент, Узбекистан
Проадется Кафе С Арендатором
Ташкент, Узбекистан
Площадь 800 м²
Количество этажей 2
#Чиланзар #19квартал #Здание #Кафе #Ресторан #1Линия - Ор-р Хамкор банк - Этажность 3…
$860 000
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Агентство
Baht Residence
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