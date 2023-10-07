Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Чиланзарский район
  3. Коммерческая
  4. Офисы

Продажа офисных помещений в Чиланзарский район, Узбекистан

коммерческая недвижимость
15
рестораны
1
Офис В архив
Очистить
4 объекта найдено
Офис 2 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Ташкент, Узбекистан
Офис 2 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 65 м²
Количество этажей 4
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ  Улица Мукумий ор-р: Флагман  Яккасарайский  район Этаж: 1 Комнат…
1,61 млрд сум
Офис со стеклопакетами, в центре города, с парковка в Ташкент, Узбекистан
Офис со стеклопакетами, в центре города, с парковка
Ташкент, Узбекистан
Площадь 395 м²
Количество этажей 3
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ  ОТДЕЛЬНО СТОЯЩЕЕ ЗДАНИЕ  на Аския базар (Яккасарайский район) Уро…
4,40 млрд сум
Офис со стеклопакетами, с кондиционером, в центре города в Ташкент, Узбекистан
Офис со стеклопакетами, с кондиционером, в центре города
Ташкент, Узбекистан
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 5
Продаётся КОММЕРЧЕСКАЯ  НЕДВИЖИМОСТЬ: Гостинице / ОФИСЕ  Яккасарайский район Ориентир - Г…
26,88 млрд сум
Офис в центре города, с парковка в Ташкент, Узбекистан
Офис в центре города, с парковка
Ташкент, Узбекистан
Площадь 1 800 м²
Количество этажей 4
ПРОДАЁТСЯ ЗДАНИЕ на махалле Ракат ор-р: Корзинка Ракат (Яккасарайский район)   …
24,44 млрд сум