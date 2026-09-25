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Офисы в Чиланзарском районе, Ташкент

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коммерческая недвижимость
159
инвестиционная недвижимость
3
готовый бизнес
4
1 объект найдено
Офис 506 м² в Ташкент, Узбекистан
Офис 506 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 506 м²
Количество этажей 3
Срочно продается коммерческое помещение общей площадью 406,5 м² в одном из самых удобных рай…
$550 000
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