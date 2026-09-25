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Производственные здания в Чиланзарском районе, Узбекистан

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1 объект найдено
Коммерческая территория на метро Алмазар в Ташкент, Узбекистан
Коммерческая территория на метро Алмазар
Ташкент, Узбекистан
Площадь 27 220 м²
Количество этажей 3
Коммерческая территоритория находится на первой линии метров Алмазар.
$2,45 млн
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