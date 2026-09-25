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Квартиры с бассейном в Чиланзарском районе, Узбекистан

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 3/4
ПРОДАЁТСЯ 3-комнатная квартира на массиве Чиланзар-2. Район: Чиланзарский Ориентир: Ал…
$90 000
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Агентство
Eugene Real Estate
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
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Параметры недвижимости в Чиланзарском районе, Узбекистан

с террасой
Недорогая
Элитная