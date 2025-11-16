Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Бухара
  3. Жилая
  4. Квартира
  5. Сад

Квартиры с садом в Бухаре, Узбекистан

однокомнатные
25
двухкомнатные
5
Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Бухара, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Бухара, Узбекистан
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
Этаж 3/3
3 хонали квартира янги домга 3 чи каватда  3 каватли дом йулни ёкасида турист маршрут апарт…
$60,000
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Частный продавец
Языки общения
Русский
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку

Параметры недвижимости в Бухаре, Узбекистан

Недорогая
Элитная