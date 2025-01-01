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Долгосрочная аренда коммерческой недвижимости в Бектимирском районе, Узбекистан

Коммерческое помещение Удалить
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19 объектов найдено
Производство 220 м² в Ташкент, Узбекистан
Производство 220 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 220 м²
Этаж 1/1
Сдаём в аренду производственные и складские помещения. Ориентир "Пост Рохат". Помещение: Час…
51,892 сум
в месяц
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Агентство
SALAM.realty - Агентство недвижимости
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Русский, Oʻzbekcha
Коммерческое помещение 600 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 600 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 600 м²
Этаж 1/1
6,49 млн сум
в месяц
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Агентство
Modern Home
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Русский
Фармацевтический склад 310 кв.м недалеко от рынка Куйлюк в Ташкент, Узбекистан
Фармацевтический склад 310 кв.м недалеко от рынка Куйлюк
Ташкент, Узбекистан
Площадь 310 м²
Количество этажей 1
Бектемирский ский район, улица 1 й тупик Алтынтопган Фаргона Йули, пересечение с улицей Бект…
40,00 млн сум
в месяц
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Агентство
GOLD REAL ESTATE
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Русский, Oʻzbekcha
Фармацевтический склад 300 кв.м в Ташкент, Узбекистан
Фармацевтический склад 300 кв.м
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Бектемирский район, улица Фаргона Йули, пересечение с улицей Бектемир Йули, Городская Больни…
Цена по запросу
в месяц
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Агентство
GOLD REAL ESTATE
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Русский, Oʻzbekcha
Коммерческое помещение 100 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 100 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 100 м²
Этаж 1/6
Сдается в аренду офисное помещение Площадь 100м2 Адрес Яшнабадский район Дубовый городок О…
129,731 сум
в месяц
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Агентство
SALAM.realty - Агентство недвижимости
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Русский, Oʻzbekcha
Коммерческое помещение 600 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 600 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 600 м²
Этаж 1/1
6,49 млн сум
в месяц
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Агентство
Alliance Estate
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English, Русский, Oʻzbekcha
Фармацевтический склад 300 кв.м в Ташкент, Узбекистан
Фармацевтический склад 300 кв.м
Ташкент, Узбекистан
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Бектемирский район, улица Олтин топган, Фаргона Йули, пересечение с улицей Бектемир Йули, Го…
Цена по запросу
в месяц
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Агентство
GOLD REAL ESTATE
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Русский, Oʻzbekcha
Коммерческое помещение 600 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 600 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 600 м²
Этаж 1/1
6,49 млн сум
в месяц
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Агентство
Alliance Estate
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English, Русский, Oʻzbekcha
Коммерческое помещение 480 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 480 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 480 м²
Количество этажей 7
Сдается цокольное помещение в Миробадском районе 8 комнат 480 кв. метров , под офис , учебны…
64,87 млн сум
в месяц
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Агентство
Гарант
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Русский
Коммерческое помещение 200 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 200 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 200 м²
Этаж 1/1
6,49 млн сум
в месяц
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Агентство
Alpha Real Estate Agency
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Русский
Коммерческое помещение 600 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 600 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 600 м²
Этаж 1/1
6,49 млн сум
в месяц
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Агентство
Future House
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Русский
Коммерческое помещение 200 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 200 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 200 м²
Этаж 1/1
6,49 млн сум
в месяц
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Агентство
Alliance Estate
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English, Русский, Oʻzbekcha
Коммерческое помещение 200 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 200 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 200 м²
Этаж 1/1
В аренду сдаётся коммерческое помещение под любой вид деятельности. В настоящее время функци…
15,57 млн сум
в месяц
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Jasur Rieltor Estate
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Русский
Коммерческое помещение 200 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 200 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 200 м²
Этаж 1/1
6,49 млн сум
в месяц
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Агентство
Future House
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Русский
Коммерческое помещение 200 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 200 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 200 м²
Этаж 1/1
6,49 млн сум
в месяц
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Агентство
Modern Home
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Русский
Офис 200 м² в Ташкент, Узбекистан
Офис 200 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 200 м²
Сдается в аренду 2-х этажное офисное помещение в Бектемирском районе. Двух этажное офисное п…
95,000 сум
в месяц
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Агентство
SALAM.realty - Агентство недвижимости
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Русский, Oʻzbekcha
Коммерческое помещение 200 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 200 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 200 м²
Этаж 1/1
6,49 млн сум
в месяц
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Агентство
Alliance Estate
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English, Русский, Oʻzbekcha
Коммерческое помещение 600 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 600 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 600 м²
Этаж 1/1
6,49 млн сум
в месяц
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Агентство
Alpha Real Estate Agency
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Русский
Коммерческое помещение 900 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 900 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 900 м²
Зданияни олди 45 метр х 20 метр =900 метр квадрат улара 500 квадрат метр керак болса етади о…
67,46 млн сум
в месяц
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Агентство
SALAM.realty - Агентство недвижимости
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