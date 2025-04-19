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Коттеджи с гаражом в Бектимирском районе, Узбекистан

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2 объекта найдено
Коттедж 6 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 6 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
Бектемирский район куйлюк фуд ситига етмасдан коттедж сотилвоти 3та уровенли подвал бор Хо…
$121,000
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SV Real Estate
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Коттедж 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
Продаеться коттедж Ор. Новый куйлюк 2.25 соток 5 комнат 2 сан узла Новый ремонт Кухонн…
$112,000
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
SV Real Estate
Языки общения
English, Русский
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Параметры недвижимости в Бектимирском районе, Узбекистан

Недорогая
Элитная