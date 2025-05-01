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Квартиры с видом на горы в Бектимирском районе, Узбекистан

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 8/9
Ипотека квартира Янги Турар-жой ЖК Fayzli Hayot Compas ёни Миробод район 50.85 кв.м. 6…
$49,997
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Параметры недвижимости в Бектимирском районе, Узбекистан

Недорогая
Элитная