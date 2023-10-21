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Коммерческая недвижимость в Бекабад, Узбекистан

1 объект найдено
Коммерческая с видеонаблюдением, с парковка в Бекабад, Узбекистан
Коммерческая с видеонаблюдением, с парковка
Бекабад, Узбекистан
Площадь 3 600 м²
Этаж 1/1
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39,15 млрд сум