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Жильё в Асака, Узбекистан

1 объект найдено
Дом 9 комнат в Асака, Узбекистан
Дом 9 комнат
Асака, Узбекистан
Число комнат 9
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 950 м²
Количество этажей 1
Продается участок 9.5 соток в деревне Навкан, Асака – срочно! Описание: Продается отличн…
$90,000
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