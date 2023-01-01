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Real estate Ali

Узбекистан Ташкент
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Real estate Ali
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Агентство недвижимости
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Квартиры
Смотреть все 18 объектов
Квартира 2 комнаты с балконом в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с балконом
Ташкент
Комнаты 2
Площадь 54 м²
Этаж 3/4
Продается Юнусабадский район 15 квартал хавас ком 2 этаж 3 этажность 4 площадь 52м2 цена 569…
697,02 млн сум
Квартира 2 комнаты с балконом, с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с балконом, с c ремонтом
Ташкент
Комнаты 2
Площадь 56 м²
Этаж 1/4
продажа Юнусабадский район 15 квартал ком 2 этаж 1 этажность 4 площадь 55м2 цена 61998у.е п…
758,15 млн сум
Квартира 3 комнаты с балконом, с мебелью, с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с балконом, с мебелью, с c ремонтом
Ташкент
Комнаты 3
Площадь 56 м²
Этаж 3/4
Продается Юнусабадский район Д2 ком2в3 этаж 3 этажность 4 площадь 56м2 цена 68000у.е есть и…
831,54 млн сум
Квартира 1 комната с балконом, с мебелью, с бытовой техникой в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 комната с балконом, с мебелью, с бытовой техникой
Ташкент
Комнаты 1
Площадь 43 м²
Этаж 1/4
Продается Юнусабадский район 6 квартал ком 1 этаж 1 этажность 4 площадь 43м2 цена 45000у.е и…
550,30 млн сум
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Агентство недвижимости "Alliance Estate" – молодое риэлторское  агентство в Ташкенте с 2020 года на рынке недвижимости, специализирующееся на недвижимости по городу Ташкент.

Alliance Estate – выступает в роли союза между риэлтором и клиентом, для достижения общих целей в определенное время

Мы предлагает все виды услуг: аренда, покупка, продажа жилой и коммерческой недвижимости в Ташкенте.

Объекты представлены в полном объеме в нашей базе, в наличии имеется множество вариантов недвижимости различного типа.

Мы оказываем риелторские услуги по покупке недвижимости в Новостройках по Ташкенту.

Наши агенты подберут оптимальные для Вас варианты и оформят сделку максимально надежно и быстро!