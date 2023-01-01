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RE/MAX Elite

Узбекистан, Ташкент
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RE/MAX Elite
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Языки общения
Языки общения
Русский
Описание

Основанная в 1973 году, RE / MAX превратилась в крупнейшую в мире сеть по продажам недвижимости принадлежащих и управляемых франчайзи, с более чем 100 000 агентами по продажам в более чем 100 странах мира. Сегодня она является одним из самых узнаваемых брендов в сфере недвижимости в Европе и во всем мире.
Рецепт успеха RE / MAX – это особое внимание к людям: клиентам, агентам по продажам, брокерам / владельцам. Предоставляя агентам и брокерам / владельцам лучшие инструменты, ценную поддержку и образовательные возможности, RE / MAX обеспечивает неизменно высокий стандарт услуг в сфере недвижимости для всех наших клиентов. Более того, и клиенты, и агенты получают выгоду от превосходной международной сети и сотрудничества между офисами, что упрощает покупку и продажу домов на международном уровне.

Квартиры
Смотреть все 83 объекта
Квартира 3 комнаты с мебелью, с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с мебелью, с c ремонтом
Ташкент
Комнаты 3
Площадь 86 м²
Этаж 6/7
Продается новостройка Ташкент сити Boulevard Шайхонтохурский район Подземные парковка Детс…
3,54 млрд сум
Квартира 2 комнаты с мебелью в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с мебелью
Ташкент
Комнаты 2
Площадь 72 м²
Этаж 6/7
Продажа новостройка Ташкент сити Boulevard Шайхонтохурский район Подземные парковка Детски…
2,69 млрд сум
Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент
Комнаты 3
Площадь 104 м²
Этаж 6/7
Продаётся квартира в новостройке Ташкент сити Boulevard Шайхонтохурский район Состояние: К…
3,03 млрд сум
Квартира 4 комнаты с мебелью в Ташкент, Узбекистан
Квартира 4 комнаты с мебелью
Ташкент
Комнаты 4
Площадь 116 м²
Этаж 5/7
Продается новостройка Ташкент сити Boulevard Шайхонтохурский район Подземные парковка Детс…
4,88 млрд сум
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"Этажи" - первое международное агентство недвижимости в Узбекистане. Компания оказывает клиентам все необходимые услуги на рынке недвижимости. Экспертность сотрудников и надежные партнеры помогают клиентам сделать правильный выбор. Компания не сосредоточена на комиссии от сделки: задача «Этажей» — оказать полный комплекс услуг с максимальной выгодой для клиента.

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Агентство недвижимости "Alliance Estate" – молодое риэлторское  агентство в Ташкенте с 2020 года на рынке недвижимости, специализирующееся на недвижимости по городу Ташкент.

Alliance Estate – выступает в роли союза между риэлтором и клиентом, для достижения общих целей в определенное время

Мы предлагает все виды услуг: аренда, покупка, продажа жилой и коммерческой недвижимости в Ташкенте.

Объекты представлены в полном объеме в нашей базе, в наличии имеется множество вариантов недвижимости различного типа.

Мы оказываем риелторские услуги по покупке недвижимости в Новостройках по Ташкенту.

Наши агенты подберут оптимальные для Вас варианты и оформят сделку максимально надежно и быстро!