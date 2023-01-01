RE/MAX Elite

Основанная в 1973 году, RE / MAX превратилась в крупнейшую в мире сеть по продажам недвижимости принадлежащих и управляемых франчайзи, с более чем 100 000 агентами по продажам в более чем 100 странах мира. Сегодня она является одним из самых узнаваемых брендов в сфере недвижимости в Европе и во всем мире.
Рецепт успеха RE / MAX – это особое внимание к людям: клиентам, агентам по продажам, брокерам / владельцам. Предоставляя агентам и брокерам / владельцам лучшие инструменты, ценную поддержку и образовательные возможности, RE / MAX обеспечивает неизменно высокий стандарт услуг в сфере недвижимости для всех наших клиентов. Более того, и клиенты, и агенты получают выгоду от превосходной международной сети и сотрудничества между офисами, что упрощает покупку и продажу домов на международном уровне.