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Farhod Rahimov Real Estate

Узбекистан, Ташкент
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
На платформе
На платформе
Меньше месяца
Языки общения
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English, Русский, Oʻzbekcha
Время работы
Закрыто сейчас
Об агентстве

О компании — Farhod Rahimov Real Estate

Farhod Rahimov Real Estate — агентство недвижимости, специализирующееся на продаже, покупке и аренде недвижимости в центральных и наиболее востребованных районах Ташкента.

Мы работаем преимущественно с объектами в Мирабадском, Яккасарайском, Шайхантахурском и Юнусабадском районах, а также рассматриваем качественную недвижимость в других престижных локациях столицы.

Наша задача — помочь клиенту быстро и безопасно решить вопрос с недвижимостью: подобрать подходящий объект для жизни или инвестиций, найти покупателя или арендатора, провести переговоры и сопроводить сделку на всех этапах.

Мы ценим индивидуальный подход, конфиденциальность и долгосрочные отношения с клиентами.

Услуги
  • Покупка и продажа квартир и домов
  • Аренда жилой недвижимости
  • Подбор недвижимости в центральных районах Ташкента
  • Поиск объектов под индивидуальные требования клиента
  • Подбор недвижимости для инвестиций
  • Консультации по рынку недвижимости Ташкента
  • Помощь в переговорах между покупателем и продавцом
  • Сопровождение сделки от подбора объекта до её завершения
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