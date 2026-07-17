Об агентстве

О компании — Farhod Rahimov Real Estate

Farhod Rahimov Real Estate — агентство недвижимости, специализирующееся на продаже, покупке и аренде недвижимости в центральных и наиболее востребованных районах Ташкента.

Мы работаем преимущественно с объектами в Мирабадском, Яккасарайском, Шайхантахурском и Юнусабадском районах, а также рассматриваем качественную недвижимость в других престижных локациях столицы.

Наша задача — помочь клиенту быстро и безопасно решить вопрос с недвижимостью: подобрать подходящий объект для жизни или инвестиций, найти покупателя или арендатора, провести переговоры и сопроводить сделку на всех этапах.

Мы ценим индивидуальный подход, конфиденциальность и долгосрочные отношения с клиентами.