О компании — Farhod Rahimov Real Estate
Farhod Rahimov Real Estate — агентство недвижимости, специализирующееся на продаже, покупке и аренде недвижимости в центральных и наиболее востребованных районах Ташкента.
Мы работаем преимущественно с объектами в Мирабадском, Яккасарайском, Шайхантахурском и Юнусабадском районах, а также рассматриваем качественную недвижимость в других престижных локациях столицы.
Наша задача — помочь клиенту быстро и безопасно решить вопрос с недвижимостью: подобрать подходящий объект для жизни или инвестиций, найти покупателя или арендатора, провести переговоры и сопроводить сделку на всех этапах.
Мы ценим индивидуальный подход, конфиденциальность и долгосрочные отношения с клиентами.