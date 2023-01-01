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ASR - Агентство недвижимости

Узбекистан Ташкент
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ASR - Агентство недвижимости
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Языки общения
Языки общения
Русский
Описание

ASR - Агентство недвижимости 
Мы Специализированная коммерческая организация, осуществляющая как правило посреднические услуги между продавцом и конечным покупателем на рынке недвижимости. С целью получения максимальной прибыли

Квартиры
Смотреть все 410 объектов
Квартира 2 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером в Бешкурган, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером
Бешкурган
Комнаты 2
Площадь 48 м²
Этаж 3/4
999112050 Чил19 2/3/4 Ориентир: Макоронка бозорча Ремонт: Средний Планировка: Смежная   Ти…
689,81 млн сум
Квартира 2 комнаты с мебелью, с c ремонтом в Бешкурган, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с мебелью, с c ремонтом
Бешкурган
Комнаты 2
Площадь 70 м²
Этаж 11/12
999957040 Чил 2*3/11/12 Ориентир: Метро станция Хамза Ремонт: Евро ремонт Планировка: Разде…
1,04 млрд сум
Квартира 1 комната в Ханабад, Узбекистан
Квартира 1 комната
Ханабад
Комнаты 1
Площадь 30 м²
Этаж 1/7
999112050 Сер5А Новостройка 1/1/7 Ориентир: Метро станция 3 Общая площадь: 30кв Тип строниц…
451,73 млн сум
Квартира 3 комнаты с мебелью, с c ремонтом в Ханабад, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с мебелью, с c ремонтом
Ханабад
Комнаты 3
Площадь 71 м²
Этаж 1/7
9112050 #Сер8А #Новостройка 3/1/7 + подвал Ориентир: Школа №331 Ремонт:  Евро ремонт Пла…
1,01 млрд сум
Дома
Смотреть все 40 объектов
Дом 4 комнаты с c ремонтом в Ханабад, Узбекистан
Дом 4 комнаты с c ремонтом
Ханабад
Комнаты 4
Площадь 2 м²
Количество этажей 1
999957040 Хонобод - Тошкент шахар Сергели Хонабод Беруний махалла - Майдони: 1.8 сотих - Х…
1,25 млрд сум
Дом 5 комнат с c ремонтом в Назарбек, Узбекистан
Дом 5 комнат с c ремонтом
Назарбек
Комнаты 5
Площадь 4 м²
Количество этажей 2
999957040 Назарбек - Назарбек тумани, Обод махалласи - Ориентир: Битонкадан 8 км - Майдони:…
1,31 млрд сум
Дом 4 комнаты с c ремонтом в Ханабад, Узбекистан
Дом 4 комнаты с c ремонтом
Ханабад
Комнаты 4
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
999951030 - Сергели Тумани Старый - Орентир: автопарк - Этажность дома: 2 - Майдони: 1 сот…
744,75 млн сум
Дом 4 комнаты с c ремонтом в Ханабад, Узбекистан
Дом 4 комнаты с c ремонтом
Ханабад
Комнаты 4
Площадь 2 м²
Количество этажей 1
999957040 Хонобод - Тошкент шахар Сергели Хонабод Беруний - Ориентир: метро станция 11 - Ма…
976,72 млн сум
Наши агенты в Узбекистане
Fayzulla Anvarov
Fayzulla Anvarov
452 объекта
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Этажи
Жилая недвижимость 1526 Долгосрочная аренда 340

"Этажи" - первое международное агентство недвижимости в Узбекистане. Компания оказывает клиентам все необходимые услуги на рынке недвижимости. Экспертность сотрудников и надежные партнеры помогают клиентам сделать правильный выбор. Компания не сосредоточена на комиссии от сделки: задача «Этажей» — оказать полный комплекс услуг с максимальной выгодой для клиента.

ООО "Alliance Estate"
Новостройки 23 Жилая недвижимость 2139 Коммерческая недвижимость 75 Долгосрочная аренда 8

Агентство недвижимости "Alliance Estate" – молодое риэлторское  агентство в Ташкенте с 2020 года на рынке недвижимости, специализирующееся на недвижимости по городу Ташкент.

Alliance Estate – выступает в роли союза между риэлтором и клиентом, для достижения общих целей в определенное время

Мы предлагает все виды услуг: аренда, покупка, продажа жилой и коммерческой недвижимости в Ташкенте.

Объекты представлены в полном объеме в нашей базе, в наличии имеется множество вариантов недвижимости различного типа.

Мы оказываем риелторские услуги по покупке недвижимости в Новостройках по Ташкенту.

Наши агенты подберут оптимальные для Вас варианты и оформят сделку максимально надежно и быстро!