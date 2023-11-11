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Жильё в Зарафшан, Узбекистан

дома
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1 объект найдено
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Зарафшан, Узбекистан
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Зарафшан, Узбекистан
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Продается дом Зарафшане 19-микраёне 6 сутик ! Обращается по телефону 946757771
921,93 млн сум

Параметры недвижимости в Зарафшан, Узбекистан

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная