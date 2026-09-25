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Жилье в Зарафшан, Узбекистан

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1 объект найдено
Дом 6 комнат в Зарафшан, Узбекистан
Дом 6 комнат
Зарафшан, Узбекистан
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Продается дом Зарафшане 19-микраёне 6 сутик ! Обращается по телефону 946757771
$75 000
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Русский

Параметры недвижимости в Зарафшан, Узбекистан

с гаражом
с видом на горы
Недорогая
Элитная