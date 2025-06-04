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Многоуровневые квартиры с садом в Зангиатинском районе, Узбекистан

Многоуровневые квартиры Удалить
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1 объект найдено
Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Зангиатинский район, Узбекистан
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Зангиатинский район, Узбекистан
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 2/2
🚩 Тошкент тумани, Қизғалдоқ маҳалласида #новостройка сотилади Ⓜ️ 4 хона, 1-0 қаватлар, 4 қа…
Цена по запросу
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Агентство
Toshkent Halol Uy-joy savdo
Языки общения
Русский

Параметры недвижимости в Зангиатинском районе, Узбекистан

с гаражом
Недорогая
Элитная