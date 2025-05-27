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Продажа готового бизнеса в Зангиатинском районе, Узбекистан

коммерческая недвижимость
13
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1 объект найдено
Срочно продается готовый бизнес в Зангиата, Узбекистан
Срочно продается готовый бизнес
Зангиата, Узбекистан
Площадь 30 000 м²
Количество этажей 4
Bino inshoot ichidagi un mahsulotlari ishlab chiqarish tegirmonidagi don tozalash va don yan…
Цена по запросу
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Агентство
Special Realtor Group
Языки общения
Русский
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