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Производственные здания в Зангиатинском районе, Узбекистан

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коммерческая недвижимость
16
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1 объект найдено
Продается Склад 55 Соток Назарбек в Назарбек, Узбекистан
Продается Склад 55 Соток Назарбек
Назарбек, Узбекистан
Площадь 485 м²
Количество этажей 1
ПРЕМИУМ КОММЕРЧЕСКИЙ ОБЪЕКТ В ЗАНГИОТЕ — ГОТОВЫЙ БИЗНЕС + СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС 🔥 📍 Локация: З…
$1,000,000
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Агентство
Baht Residence
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