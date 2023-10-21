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Таунхаусы в Юнусабадский район, Узбекистан

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1 объект найдено
Таунхаус 8 комнат с гаражом в Ташкент, Узбекистан
Таунхаус 8 комнат с гаражом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 8
Площадь 400 м²
Количество этажей 3
Здравствуйте! Продаётся дом в центре города . Отличная инфраструктура: рядом парк, рестора…
4,89 млрд сум

Параметры недвижимости в Юнусабадский район, Узбекистан

недорогая
элитная