Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Юнусабадский район
  3. Жилая
  4. Пентхаус

Пентхаусы в Юнусабадском районе, Узбекистан

;
Пентхаус Удалить
Очистить
1 объект найдено
Пентхаус в Ташкент, Узбекистан
Пентхаус
Ташкент, Узбекистан
Площадь 123 м²
Этаж 8/8
🏙️ Продаётся эксклюзивный пентхаус с террасой в ЖК Seoul Mun   📍 Яккасарайский район |…
$265 000
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
SquareLab innovative property solutions
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку

Параметры недвижимости в Юнусабадском районе, Узбекистан

Недорогая
Элитная