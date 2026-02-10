Показать объекты на карте Показать объекты списком
Склады в Юнусабадском районе, Узбекистан

1 объект найдено
Цех Хасанбой 1000 кв 6 боксов! в Ташкент, Узбекистан
Цех Хасанбой 1000 кв 6 боксов!
Ташкент, Узбекистан
Площадь 1 000 м²
Продается цех в Хасанбае.  Готовых 6 боксов. Электроснабжение, газ, вода имеется. 3 сотки…
$370,000
Ведущий специалист компании Rizomulk
