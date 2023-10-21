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Земельные участки в Юкоричирчикский район, Узбекистан

5 объектов найдено
Земельные участки в Янгибазар, Узбекистан
Земельные участки
Янгибазар, Узбекистан
Здравствуйте! Продаётся земля в парке Янги Узбекистон 1-линия с готовым документом на 49 ле…
2,57 млрд сум
Земельные участки в Янгибазар, Узбекистан
Земельные участки
Янгибазар, Узбекистан
Здравствуйте! Продаётся земля в парке Янги Узбекистон 1-линия с готовым документом. Докумен…
183,53 млн сум
Земельные участки в Янгибазар, Узбекистан
Земельные участки
Янгибазар, Узбекистан
#Продажа #Земля Под Строителства #14Гектар Все Документы Есть Район: #МирзоУлугбек Ориентир…
171,29 млрд сум
Земельные участки в Янгибазар, Узбекистан
Земельные участки
Янгибазар, Узбекистан
Здравствуйте! Продаётся земля в парке Янги Узбекистон 1-линия с готовым документом. Докумен…
171,28 млн сум
Земельные участки в Янгибазар, Узбекистан
Земельные участки
Янгибазар, Узбекистан
Здравствуйте! Продаётся земля в пригороде. Ориентир: Янги Узбекистан (2 линия ) Гарантиру…
182,30 млн сум