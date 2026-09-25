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Коммерческая недвижимость в Юкоричирчикском районе, Узбекистан

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1 объект найдено
Продаётся зона отдыха у реки (Новый Ташкент) 5 коттеджей, хостел, ресторан. От собственника. в Юкарычирчикский район, Узбекистан
Продаётся зона отдыха у реки (Новый Ташкент) 5 коттеджей, хостел, ресторан. От собственника.
Юкарычирчикский район, Узбекистан
Площадь 17 500 м²
Количество этажей 2
🌿 ГОТОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС ИЗ 5 КОТТЕДЖЕЙ У РЕКИ Продаётся многофункциональный объ…
$495 000
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