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Коммерческая недвижимость в Юкоричирчикский район, Узбекистан

1 объект найдено
Коммерческая с парковка, с c ремонтом в Юкоричирчикский район, Узбекистан
Коммерческая с парковка, с c ремонтом
Юкоричирчикский район, Узбекистан
Площадь 549 м²
Количество этажей 2
Здравствуйте! Срочно продаётся коммерческое помещение в центре города! Под любой бизнес. О…
4,65 млрд сум