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Квартиры в Юкоричирчикском районе, Узбекистан

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Юкарычирчикский район, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Юкарычирчикский район, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/2
$35 000
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Агентство
Ibrohim Real Estate
Языки общения
Русский

Параметры недвижимости в Юкоричирчикском районе, Узбекистан

Недорогая
Элитная