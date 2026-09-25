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Пентхаусы в Яшнабадском районе, Узбекистан

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1 объект найдено
Пентхаус 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Пентхаус 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
Этаж 4/6
ПРОДАЁТСЯ КВАРТИРА IT PARK ♦️Район:Мирзо-Улугбекский ♦️Комнат:3 Этаж:4 ♦️Этажность:6 ♦️…
$150 000
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Агентство
Integra Estate
Языки общения
Русский
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Параметры недвижимости в Яшнабадском районе, Узбекистан

Недорогая
Элитная