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Пентхаусы в Яшнабадский район, Узбекистан

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1 объект найдено
Пентхаус 4 спальни в Ташкент, Узбекистан
Пентхаус 4 спальни
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 432 м²
Этаж 10/10
Район: #Яшнабад Улица: Паркентская ЖК: "Parkent Plaza" Застройщик: FDG Класс: Комфорт К…
3,36 млрд сум

Параметры недвижимости в Яшнабадский район, Узбекистан

недорогая
элитная