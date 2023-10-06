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Земельные участки в Яшнабадский район, Узбекистан

2 объекта найдено
Земельные участки в Ташкент, Узбекистан
Земельные участки
Ташкент, Узбекистан
🔷 Участок прямоугольный Яшнабадский район Ориентир: Шастри, супермаркет"Green Apple", кафе…
4,18 млрд сум
Земельные участки в Ташкент, Узбекистан
Земельные участки
Ташкент, Узбекистан
Ченгельды, Узбекистан очень перспективное место – Янги Узбекистон Участок 6 соток Н…
855,40 млн сум