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Квартиры в Янгибазар, Узбекистан

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3 объекта найдено
Квартира в Янгибазар, Узбекистан
Квартира
Янгибазар, Узбекистан
Nexia 2 sons sotiladi yurishlari zòr rasxodi yòq olas minas kelishamiz rialni oladiganla tel…
$8,298
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USMANOV REALTY
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Квартира в Янгибазар, Узбекистан
Квартира
Янгибазар, Узбекистан
Металлом оламиз Ташкент шахар буйлаб олиб кетамиз
Цена по запросу
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
USMANOV REALTY
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
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Квартира в Янгибазар, Узбекистан
Квартира
Янгибазар, Узбекистан
Xolati yaxshi yengil ishlarga minilgan Kraskasini kurib olasizlar
$4,499
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Агентство
USMANOV REALTY
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
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